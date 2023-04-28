İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü, 11 kişiyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdüğü, 11 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdüğü, 11 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'in doğusunda yer alan Teku beldesinde bir Filistinli şehit oldu." ifadelerine yer verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Teku beldesinde İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesinde Mustafa Amir Sabah (15) gerçek mermi ile göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilere müdahalesinde 11 kişinin yaralandığını, onlarca kişinin de atılan gaz bombalarından boğulma tehlikesi geçirdiğini aktardı.

Batı Şeria'daki gerginlik

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.