İsrail güçleri, Al Jazeera muhabirinin öldürüldüğü Cenin'e yine baskın düzenledi

İsrail ordusu, 11 Mayıs'ta Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akila'yı öldürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yine baskın düzenledi.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yakalamak için Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi kuşatan İsrail güçleri ile silahlı bazı Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Olay sırasında gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinli Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel haber ajansı "J Medya"nın haberinde, söz konusu yaralının İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin Ulusal Kurtuluş Örgütü Fetih yöneticilerinden Zekeriya el-Zübeydi'nin kardeşi ve kendisi de eski tutuklu olan Davud el-Zübeydi olduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise askerlerin Batı Şeria'da "proaktif ve koruyucu operasyonlar" düzenlediği ifade edildi.

İsrail askerleri bir eve roketatar attı

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail askerlerinin, "içeride aranan şahsın bulunduğunu" iddia ettiği bir eve roketatar ateşlediği görüldü.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurulan deneyimli gazeteci yaşamını yitirmişti.