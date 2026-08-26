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İsrail-ABD Üst Düzey Askeri Görüşmesi

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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Kenneth Wilsbach ile görüştü. Bölgesel durum, savaş dersleri ve gelecek işbirlikleri ele alındı; stratejik ilişkinin önemi vurgulandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Kenneth Wilsbach ile görüştüğü bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 24 Ağustos'ta ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Kenneth Wilsbach ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler'in de bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, tarafların bölgesel durum değerlendirmesi yaptığı, "ortaklaşa yürütülen savaştan gerekli derslerin çıkarılması ve gelecek işbirlikleri" konularının görüşüldüğü ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Wilsbach'ın ziyaretinin, "İsrail ile ABD arasındaki stratejik ilişkinin önemini ve iki ülkenin yakın işbirliğini yansıttığı" kaydedildi.

Kaynak: AA
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