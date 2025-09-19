Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Ürdün'den Gazze'ye Yardımın Durdurulması Emri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Kral Hüseyin Köprüsü yakınındaki saldırı sonrası Ürdün'den Gazze'ye yardım geçişinin durdurulması emrini verdi. Zamir, bölgede yaptığı incelemede, saldırının derinlemesine soruşturulması gerektiğini vurguladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü yakınlarında 2 askerin öldüğü dünkü saldırı nedeniyle Ürdün'den Gazze'ye yardım geçişinin durdurulmasını emrettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Zamir'in, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, "saldırıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya ve gerekli ders çıkarılıncaya kadar yardım konvoylarının girişinin durdurulması emri verdiği" ifade edildi.

Zamir'in, bölgede inceleme yaptığı sırada şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Dün burada 2 askerimiz öldü. Bu tehlikeli ve korkunç bir olay. Bunu derinlemesine soruşturmamız ve ders çıkarmamız gerekiyor. Bayram dönemi (gelecek hafta Roş Aşana Bayramı ile başlayıp Yom Kippur ve Sukkot ile devam edecek) arifesindeyiz. Bu, sürekli tetikte olmamız gereken bir dönem."

Batı Şeria ile Ürdün arasında, İsrail işgali altındaki sınır geçişi Kral Hüseyin Köprüsü'nde (Allenby) dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askerinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin çatışmada öldüğünü yazmıştı.

Saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edilmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in siyasi kademeye Ürdün'den yardım geçişinin askıya alınmasını tavsiye ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel
Irak, DEAŞ'ın dış güvenlik sorumlusu Bassam'ı Suriye'de öldürdü

DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü! Operasyon bu kez ABD'den değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı

Fener'e imza atacak dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.