İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze ve İran Açıklamaları

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze ve İran Açıklamaları
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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'de bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının İsrail'in İran'a odaklanmasını sağlayacağını açıkladı. Zamir, esir takasının sadece askeri baskıyı artırmakla kalmayıp, aynı zamanda İran'a yoğunlaşmayı mümkün kılacağını belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'de sağlanacak bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının İsrail'in İran'a odaklanmasını sağlayacağını söylediği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu İsrailli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Zamir'in geçtiğimiz günlerde kapalı bir oturumda Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ve İran konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Kaynakların aktardığına göre, Zamir, "Esir takası anlaşması sadece ahlaki bir yükümlülük değil ve sadece Hamas üzerindeki askeri baskıyı arttırma amacı da taşımıyor. Aynı zamanda İran'a odaklanmamızı da sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kanal 12, bu açıklamayı önümüzdeki süreçte İsrail'in siyasi ve askeri kademesinin İran'a odaklanma konusunu değerlendirdiği şeklinde yorumladı.

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin başarısız olma ihtimaline karşı İsrail'in hazırlık yapacağı iddia edildi.

Maariv gazetesinin haberinde ise ABD'nin koordinasyonu olmadan İsrail'in İran'a bir saldırı düzenleyemeyeceği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bunun farkında olduğu kaydedildi.

İsrail basını, İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında sorunlar yaşandığını aktarmıştı.

Oval Ofis'te düzenlenen bir törende İran'la nükleer müzakerelerle ilgili gündemi değerlendiren Trump, "Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?" şeklindeki bir soruya, "Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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