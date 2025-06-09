İsrail, Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisini alıkoydu

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisini alıkoydu
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İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşımını amaçlayan Madleen gemisini alıkoyarak İsrail'e götürdü. Gemideki 12 aktivistin ülkelerine gönderileceği duyuruldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları sonucunda insani bir felaket yaşanıyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğünü ve gemideki aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki 12 aktivistin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğü belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan insan hakları savunucularının videosunu da paylaştı.

Videoda, aktivistlerin İsrail ordusunun baskınında yara almadığı görülüyor.

Gemide 12 kişi bulunuyor

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor.

İsrail'in, Gazze'ye ilaç ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor.

Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikası uyguladığı ve açlığı "savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerde, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrıları yapılıyor.

Gazze'de insani yardım dağıtımını tekeline almak isteyen İsrail, ABD'nin desteğiyle kurulan insani yardım noktalarında yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 55 bin Filistinli hayatını kaybetti ve 126 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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