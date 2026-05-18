İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan hukuk dışı müdahaleyle alıkoyduğu aktivistlerin görüntülerini paylaştı

İsrail, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale ederek aktivistleri alıkoydu. Görüntülerde aktivistlerin zorla İsrail gemisine bindirildiği anlar yer aldı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu aktivistlerin görüntülerini paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail donanmasına ait bir gemiye zorla bindirildikten sonraki ilk anları görüldü.

Görüntülere, İsrail güçlerinin hukuk dışı müdahaleyle alıkoyduğu aktivistlerden bazılarının bindirildikleri İsrail gemisinde birbirleriyle karşılaştığı anlar yansıdı.

Öte yandan kaç aktivisitin alıkonulduğuna ilişkin bilgi verilmedi. İsrail basını, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin "yüzen hapishane" olarak isimlendirilen İsrail donanmasına ait bir gemiye bindirilip oradan da Aşdod Limanı'na getirileceklerini yazmıştı.

Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na katılan aktivistler, İsrail askerlerinin gemide kendilerine işkenceye varan muamelelerde bulunduğunu ve uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen sorgulamaya çalıştığını aktarmıştı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin bulunduğu Filoya, 18 Mayıs'ta Gazze istikametine seyrederken uluslararası sularda, yeni bir saldırı düzenleyip çok sayıda aktivisti hukuk dışı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
