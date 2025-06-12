İsrail, Gazze'ye yardım götüren aktivistleri sınır dışı etti

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkonulan Madleen gemisindeki 6 aktivistin ülkeden sınır dışı edildiğini "ayrılmadan önce öz çekim yapmayı unutmayın" şeklindeki alaycı mesajıyla duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası sularda alıkonulan Madleen gemisindeki Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu 6 aktivistin daha sınır dışı edildiği belirtildi.

Açıklamada, sınır dışı edilen aktivistlerin uçağa binmeden önce ve uçak içindeki bazı fotoğrafları paylaşıldı.

Bazı aktivistlerin Filistin'e desteğin sembolü olarak algılanan kefiye taktığı görüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın 6 aktivistin sınır dışı edilmesine ilişkin paylaşımında, "ayrılmadan öz çekim yapmayı unutmayın" şeklindeki alaycı mesaja yer verilmesi ise dikkati çekti.

Türk vatandaşı Şuayb Ordu, Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya'dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan'ın bugün sınır dışı edileceği bildirilmişti.

İsrail, "Madleen" gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan "Madleen" gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.