İsrail, Gazze'ye İzinsiz Giren 3 Aktivisti Gözaltına Aldı

Tel Aviv yönetiminin, ablukayı kırmak için izinsiz bir şekilde Gazze'ye giren 3 İsrailli aktivisti 3 gün boyunca gözaltında tuttuktan sonra salıverdiği belirtildi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri alıkoyup Gazze ile Mısır arasındaki Ketziot Hapishanesi'nde tuttuktan sonra sınır dışı etmeye başladığı bu günlerde İsrailli bir aktivistten Gazze'ye izinsiz girdiği için gözaltına alındığı yönünde bir açıklama geldi.

İsrailli aktivist Itamar Greenberg, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma günü (3 Ekim) Gazze'ye girdikten sonra geçirdiğimiz üç günlük gözaltı süresinin ardından, iki arkadaşım Roy, Roman ve ben serbest bırakıldık ve ev hapsine alındık." ifadesini kullandı.

Greenberg, İsrail polisinin onları "orduya ve operasyonel faaliyetlerine zarar vermek, milyonlarca şekel zarara sokmak ve askerlerin Gazze'ye girişini engellemekle" suçladığını dile getirdi.

İsrailli aktivist, "İsrail ordusu terörist ve ona direnmek gerekiyor." dedi.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.