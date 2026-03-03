İsrail, Gazze'nin sınır kapılarını kapalı tutma kararından geri adım atarak Kerem Ebu Salim'i açma kararı aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarını yeterli insani yardım bulunduğu iddiasıyla kapatma kararından geri adım atarak Kerem Ebu Salim Kapısı'nı "kademeli" açma kararı almak zorunda kaldı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki sınır kapısının açılması kararının ABD tarafından kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile eşgüdüm içinde alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın bugün itibarıyla insani yardımlara "kademeli" açılacağı belirtildi.

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerini gerekçe göstererek yayaların sınırlı geçişine açık Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları 28 Şubat'ta kapatmıştı.

COGAT, söz konusu kararı Gazze Şeridi'nde yeterli insani yardım bulunduğunu öne sürerek almıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.