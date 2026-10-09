İsrail, Gazze'nin batısında sivil aracı İHA ile vurdu, 2 Filistinli öldü

İsrail, Gazze'nin batısında sivil aracı İHA ile vurdu, 2 Filistinli öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail, Gazze'nin batısındaki Tel el-Heva mahallesine insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Yetkililerin perşembe günkü açıklamasına göre sivil bir aracı hedef alan saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
GAZZE, 9 Ekim (Xinhua) -- İsrail, Gazze'nin batısındaki Tel el-Heva mahallesine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.
Yetkililer tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre sivil bir aracı hedef alan saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua