İsrail, Gazze'deki Esir Takası ile İlgili Açıklama Yaptı

İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Shosh Bedrosian, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı doğrulandıktan sonra Filistinli esirleri salıvereceklerini açıkladı.

Bedrosian, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, İsrailli esirlerin pazartesi sabahı serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

İsrailli sağ ve ölü esirlerin serbest bırakılarak sınırı geçmesinin ardından esirlerin bırakıldığına ilişkin onayın bekleneceğini belirten Bedrosian, ardından Filistinli esirlerin serbest bırakılma işlemine başlanacağını kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise ölen İsrailli esirlerin tamamının teslim edilemeyeceğinin bilindiği belirtildi.

Ayrıca İsrailli esirleri teslim alacak Kızılhaç araçlarının güney Gazze sınırına doğru hareket ettiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak esirlerin isimlerinde değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

Anlaşma kapsamında serbest bırakılması gereken bir Filistinli esirin, dün İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde gardiyana saldırdığı iddiasıyla listeden çıkarıldığı aktarıldı.

Bunun, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in baskısıyla gerçekleştirildiği, söz konusu Filistinli esirin işgal altındaki Batı Şeria'ya girişine izin verilmesi beklenirken serbest bırakma işleminin durdurulduğu kaydedildi.

Ben-Gvir'in söz konusu Filistinli esirin dışında birkaç Filistinlinin daha serbest bırakılmasına itiraz ettiği belirtildi.