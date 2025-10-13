İsrail, Gazze'deki Ateşkes Anlaşması Kapsamında 88 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail'in, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında "müebbet hapse" mahkum ettiği 88 Filistinliyi serbest bıraktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esir takası kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi'nden Filistinli esirleri salıverdiği belirtildi.

Haberde, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında "müebbet hapis cezası"na çarptırılan 83 Filistinlinin serbest kaldığı ifade edildi.

WAFA kısa bir süre sonra serbest bırakılanların sayısını 88 olarak güncelledi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek tüm sağ İsrailli esirleri serbest bırakmıştı.

Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.