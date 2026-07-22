Haberler

İsrail basını: İsrail ordusu, "Sarı Hat"ı aşarak işgali genişletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 'Sarı Hat'ı aşarak yüzlerce metre uzanan kara bariyeri inşa etti. Uydu görüntülerine göre bariyer, toprak set ve hendeklerden oluşuyor; işgal altındaki alan Gazze'nin yaklaşık yüzde 65'ine çıktı. Filistin tarafı, İsrail'in anlaşmaya tam uymadığını ve hattı sürekli ilerlettiğini belirtiyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "Sarı Hat"ın dışında kalan iki noktada yüzlerce metre uzanan bir kara bariyeri inşa ettiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin uydu görüntülerine dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun aylardır yapımı sürdürdüğü kara bariyeri büyük ölçüde toprak set ve hendekten oluşuyor.

İşgalin genişletilmesiyle ordunun kontrolü altındaki alanın, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 65'ine çıktığı belirtiliyor.

Haaretz'e göre, kara bariyerinin güzergahı Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hat"ı 1 kilometreden fazla aştı.

İsrail ordusunun aylardır Gazze Şeridi içinde kilometrelerce uzanan kara bariyerini genişlettiği anlaşılıyor. Bariyerin inşasına başlandığında, "Sarı Hat" boyunca inşa edildiği ve Filistinlilerin kontrolünde olduğu belirtilen alana girdiği bildirildi.

Planet Labs tarafından Temmuz 2026'da çekilen fotoğraflar, bariyerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki iki noktada "Sarı Hat"ın yüzlerce metre ötesine uzandığını gösterdi.

Buna göre, Han Yunus bölgesinde bariyerin bir bölümü, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana ulaşım güzergahı Selahaddin Caddesi boyunca "Sarı Hat"ın yaklaşık 400 metre ötesine uzanıyor. Refah bölgesinde ise engel, bir noktada "Sarı Hat"ı yaklaşık 1300 metre aşıyor.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi öngören ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak Filistin tarafı, İsrail'in söz konusu düzenlemelere tam olarak bağlı kalmadığını, "Sarı Hat"ı sürekli içeriye doğru ilerleterek yakınlardaki sivillere de saldırıları sürdürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan yeni sezon öncesi Erzincanspor'a destek

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan o şehrimizin takımına dev destek
Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme

Somer Şef de başkan Aziz Yıldırım'a meydan okudu
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın eğlenceli paylaşımı

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın eğlenceli paylaşımı
Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi

Türkiye'yi sarsan görüntü! 84 yaşındaki kadını böyle götürdüler
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak