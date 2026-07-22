İsrail basını: İsrail ordusu, "Sarı Hat"ı aşarak işgali genişletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "Sarı Hat"ın dışında kalan iki noktada yüzlerce metre uzanan bir kara bariyeri inşa ettiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin uydu görüntülerine dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun aylardır yapımı sürdürdüğü kara bariyeri büyük ölçüde toprak set ve hendekten oluşuyor.

İşgalin genişletilmesiyle ordunun kontrolü altındaki alanın, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 65'ine çıktığı belirtiliyor.

Haaretz'e göre, kara bariyerinin güzergahı Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hat"ı 1 kilometreden fazla aştı.

İsrail ordusunun aylardır Gazze Şeridi içinde kilometrelerce uzanan kara bariyerini genişlettiği anlaşılıyor. Bariyerin inşasına başlandığında, "Sarı Hat" boyunca inşa edildiği ve Filistinlilerin kontrolünde olduğu belirtilen alana girdiği bildirildi.

Planet Labs tarafından Temmuz 2026'da çekilen fotoğraflar, bariyerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki iki noktada "Sarı Hat"ın yüzlerce metre ötesine uzandığını gösterdi.

Buna göre, Han Yunus bölgesinde bariyerin bir bölümü, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana ulaşım güzergahı Selahaddin Caddesi boyunca "Sarı Hat"ın yaklaşık 400 metre ötesine uzanıyor. Refah bölgesinde ise engel, bir noktada "Sarı Hat"ı yaklaşık 1300 metre aşıyor.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi öngören ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak Filistin tarafı, İsrail'in söz konusu düzenlemelere tam olarak bağlı kalmadığını, "Sarı Hat"ı sürekli içeriye doğru ilerleterek yakınlardaki sivillere de saldırıları sürdürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA