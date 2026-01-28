Haberler

İsrail 5 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 5 Filistinli esiri daha serbest bıraktığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünden yapılan açıklamada, İsrail'in serbest bıraktığı 5 Filistinli esiri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim aldıkları belirtildi.

Serbest kalan Filistinli esirlerin Gazze Şeridi'nin orta kesimde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldığı ve aileleriyle görüştürüldüğü ifade edildi.

İsrail, 25-26 Ocak tarihlerinde de Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 16 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, 20 Ocak'ta, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinli tutuklunun hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden olduğunu bildirmişti

Filistinli Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA / Güncel
