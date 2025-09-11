İsrail Gazze'de 9 Binayı Yıkarak Sivil Göçü Tırmandırıyor

İsrail ordusu, Gazze kentinin işgali için başlattığı "Gideon'un Savaş Arabaları 2" saldırıları kapsamında kentte ayakta kalan yapıları bombalamayı sürdürürken 9 binayı daha yerle bir etti.

Görgü tanıklarının ve yerel kaynakların aktardığına göre, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi ve Şati Mülteci Kampı ile kentin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde onlarca daireden oluşan 9 bina yerle bir edildi.

Bu binalarda yaşayan çok sayıda sivil bir kez daha yerlerinden edilerek göçe zorlandı.

Fahiş ulaşım maliyetleri

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail'in tırmandırdığı gerilim kentte büyük bir göçü de beraberinde getiriyor.

Aileler ancak evleri veya çevreleri bombalandıktan sonra bölgeyi terk etme yoluna giriyor fakat fahiş ulaşım maliyetleri, barınma ve temel hizmet eksikliği nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile hemen bitişiğindeki Nasr Mahallesi'nde "Cadallah", "Semmur", "Basal", "Ebu Acve", "Matariyye", "El-Meşheravi", "Kasım" ve "Ebu el-Hayr" ailelerine ait 8 bina ile kentin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin Şem'a bölgesinde 1 binayı yerle bir etti.

İsrail, 5 Eylül'den bu yana Gazze kentindeki çok katlı binaları kademeli şekilde yıkarak halkı göçe zorlarken, gözlemciler "Filistinlileri Gazze Şeridi'nden tamamen çıkarmayı amaçlayan kapsamlı İsrail-ABD planının bir parçası olarak Gazze kentindekilerin güneye itildiği" uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu o tarihten bu yana onlarca binanın yanı sıra içinde yüzlerce dairenin bulunduğu çok katlı 7 binayı yıktı.

İsrail, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinlinin tamamının güneye göç etmesini istiyor

Tel Aviv yönetiminin artan tahditleri ve sürgün emirleriyle bölgede gerilim tırmanırken İsrail, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinliden "güvenli insani bölge" olduğunu iddia ettiği güneydeki El-Mevasi bölgesine göç etmesini istiyor.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki yüksek binaların "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullandığını" öne sürerken Hamas'ın yanı sıra bu binaların sakinleri, yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri söz konusu iddiaları yalanlıyor.

İsrail, halkı göçe zorlamak için Gazze kentindeki binaları yıkıyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze kentinde özellikle sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim alanlarında istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirtti.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, bazı evleri ve yerleşim alanlarını kasten bombalayarak halkı Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine göçe zorladığı vurgulandı.

Yıkımdan hemen önce evlerini boşaltmaları için acil uyarı alan ailelerin başlarını sokacak yeni bir yer bulmakta büyük zorluk yaşadığı, evleri vurulmayan ancak hasar gören ailelerin ise büyük bir çaresizlikle hayatlarını tehlikeye atarak mecburen evlerine geri döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze kentindeki sivilleri, en temel yaşam ihtiyaçlardan bile yoksun kamplara kaçmaya zorlama planı, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir. Özgür dünyayı sessizliğini bozmaya ve işgalci İsrail'in sivilleri yerinden etme planını durdurmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.