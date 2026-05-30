İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli bir aileyi 7 evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'teki Kalendiya beldesinde Filistinli Avadullah ailesine ait 7 evi 'ruhsatsız' gerekçesiyle yıkma kararı aldı. Aile, ağır para cezaları ve yıkım masraflarından kaçınmak için evlerini kendi imkanlarıyla yıkmak zorunda kaldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail makamları, Kalendiya'nın doğu bölgesinde yaşayan Avadullah ailesine ait 7 meskun ev hakkında yıkım kararı çıkardı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, ailenin yüksek para cezaları ve ağır yıkım masraflarıyla karşı karşıya kalmamak için evlerini kendi imkanlarıyla yıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Açıklamaya göre aile, bu sabah 6 evi, bir gün önce ise 1 evi daha kendi imkanlarıyla yıktı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat
