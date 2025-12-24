İsrail, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh'in Beytullahim'deki ayine gitmesini engelledi

İsrail makamları, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde yer alan Doğuş Kilisesindeki dini ayine katılmasına engel oldu.

Şeyh'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün gece Beytullahim'deki Doğuş Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılmak üzere yola çıkan Şeyh'in konvoyunun geçişine izin vermediği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'in Beytullahim'de gece saatlerinde düzenlenen ayine katılmasını engelledi." ifadeleri yer aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hristiyanların Beyytullahim'deki ayinlerine katılmak üzere Şeyh'i görevlendirdiği aktarılan açıklamada, İsrail'in ise Şeyh'in Beytullahim kentine ulaşmasına engel olduğu kaydedildi.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim, Hz. İsa'nın doğum yeri olarak kabul edilmesi ve Hz. Meryem'in doğumu gerçekleştirdiğine inanılan mağara üzerine inşa edilen Doğuş Kilisesi'ne ev sahipliği yapmasıyla Hristiyanlık inancı için kutsal bir kent niteliği taşıyor.

Her yıl aralık ayının sonlarında Noel dolayısıyla Hristiyan hacıların yoğun ilgi gösterdiği kent, bu özelliğiyle aynı zamanda önemli bir ruhani ve turistik merkez olarak öne çıkıyor.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırıları ve Batı Şeria'da artan şiddet nedeniyle, Beytüllahim'de son iki yıldır Noel'e ilişkin tüm kutlama etkinlikleri iptal edilmişti.