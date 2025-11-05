Haberler

İsrail Eski Askeri Başsavcı Yerushalmi'nin Gözaltı Süresi Uzatıldı

İsrail askerlerinin bir hapishanede Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltı süresi, mahkeme tarafından 7 Kasım'a kadar uzatıldı. Yerushalmi, duruşmaya sağlık durumu nedeniyle Zoom üzerinden katılmayı talep etti.

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail askerlerinin hapishanede Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırması nedeniyle baskılar sonucu görevinden istifa eden Yerushalmi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin duruşma yapıldı.

Yerushalmi, mahkemeden, "durumu nedeniyle" bugünkü duruşmaya fiziki olarak katılmak yerine Zoom üzerinden katılmayı talep etti.

Mahkeme, Yerushalmi'nin talebini değerlendirdikten sonra duruşmaya Zoom üzerinden katılmasını kabul etti.

Duruşmanın yapıldığı Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi hakimi, Yerushalmi'nin "adaleti engellemekle de suçlandığını belirterek, tutukluluğun uzatılması için yeterli delil bulunduğuna" hükmetti.

Mahkeme, Yerushalmi'nin gözaltı süresini 7 Kasım Cuma gününe kadar uzattı.

Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman hapishanesinde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı bakan ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
