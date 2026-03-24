İsrail, takas anlaşmalarında serbest bıraktığı 100 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli eski tutukluları hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana yapılan esir takası anlaşmalarında aşamalı olarak serbest bıraktığı Filistinlilerden 100'ünü tekrar gözaltına aldığı kaydedildi.

Bu durumun takas anlaşmalarını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, ayrıca Filistinli tutukluların daima hedef olduğu anlamını taşıdığının altı çizildi.

İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana yapılan esir takaslarında aşamalı olarak toplam 3 bin 985 Filistinli serbest bırakılmıştı.