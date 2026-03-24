Haberler

İsrail, takas anlaşmalarında serbest bıraktığı 100 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana yapılan esir takaslarında serbest bırakılan 100 Filistinli, tekrar gözaltına alındı. Filistin Esirler Cemiyeti, bu durumun takas anlaşmalarını ihlal ettiğini vurguladı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli eski tutukluları hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.

Bu durumun takas anlaşmalarını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, ayrıca Filistinli tutukluların daima hedef olduğu anlamını taşıdığının altı çizildi.

İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana yapılan esir takaslarında aşamalı olarak toplam 3 bin 985 Filistinli serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
