İsrail, Eriha'da Filistinlilerin 2 evi ile çiftçilerin 4 deposunu yıktı

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İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlilerin 2 evi ile çiftçilere ait 4 depoyu yıktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Eriha kentine bağlı Marac Gazal Köyü sakinlerinden Fehd Faysal Ahmis, İsrail'in kendisine ve amcasına ait evleri yıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin ağır iş makineleriyle Marac Gazal köyündeki 2 evi yıktığını belirten Ahmis, "İsrail güçleri ayrıca köydeki 4 hurma deposunu yıktı. Bu depoların 3'ü babam ve amcalarıma aitti, 4'üncüsü ise Filistinli Ebu Cerrar ailesinindi." dedi.

Filistinli Ahmis, İsrail'den yapı ruhsatı alındığı halde söz konusu evlerin ve depoların bugün yıkıldığını aktardı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA