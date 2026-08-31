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İsrail'den Avrupa'ya Denizaltı Elektrik Kablosu Projesi

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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail, ABD, GKRY ve Yunanistan ile birlikte denizaltı elektrik kablosu projesini ilerlettiklerini, bunun İsrail'i enerji köprüsü yapacağını ve Körfez ülkelerini kapsayacağını açıkladı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail'den Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesini ilerlettiklerini söyledi.

Cohen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, projenin İsrail, ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan tarafından ilerletildiğini kaydetti.

İsrail'i Avrupa'ya bağladıklarını ileri süren Cohen, projeye göre enerji kablolarının İsrail-GKRY-Yunanistan güzergahından Avrupa'ya açılacağını iddia etti.

Cohen, söz konusu projenin İsrail'in enerji konusundaki konumunu güçlendireceğini ve Doğu ile Batı arasında enerji köprüsü haline getireceğini öne sürerek "Bunu, Körfez ülkeleri ve İsrail üzerinden Avrupa'ya uzanacak bir altyapı koridoru oluşturma planımızın bir parçası olarak ilerletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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