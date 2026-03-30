İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems ile 48 milyon dolarlık topçu mühimmatı anlaşması imzaladı

İsrail Savunma Bakanlığı, ordunun saldırılarına hazırlık seviyesini artırmak amacıyla Elbit Systems ile on binlerce 155 mm'lik topçu mühimmatı satın almak üzere 48 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Mühimmatlar, Elbit'in tesislerinde üretilecek.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı, "İsrail ordusunun devam eden saldırılarına yönelik hazırlık seviyesini artırma arayışı doğrultusunda" on binlerce 155 mm'lik topçu mühimmatı satın almak üzere Elbit Systems ile anlaşma imzaladı.

Söz konusu mühimmatlar, 48 milyon dolarlık anlaşma kapsamında "İsrail ordusunun talebini karşılamak amacıyla" Elbit Systems'in ülke genelindeki tesislerinde üretilecek.

İran'a hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 16 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başlamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
