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İsrail, El Halil'de 2 bin 500'den fazla Filistinliye sokağa çıkma yasağı getirdi

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İsrail, Yom Kippur nedeniyle El Halil'in bazı mahallelerinde 2 bin 500'den fazla Filistinliye sokağa çıkma yasağı getirdi. Aktivist Arif Cabir, yasağın 17.00'de başlayıp yarın akşam biteceğini, ulaşımın aksadığını, dükkanların ve okulların açılamadığını söyledi.

İsrail, Yahudilerin önemli dini günlerinden biri olan "Yom Kippur" sebebiyle Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin bazı mahallelerinde 2 bin 500'den fazla Filistinliye sokağa çıkma yasağı getirdi.

İnsan hakları aktivisti Arif Cabir, AA muhabirine, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Yahudilerin bayramı sebebiyle El Halil'in Cabir, Selayme ve Vadi el-Hasin mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uyguladığını söyleyen Cabir, yasağın bu akşam başlayıp yarın akşam sona erecek Yom Kippur'la eş zamanlı şekilde yerel saatle 17.00'de başladığını; yarın akşama kadar devam edeceğini ifade etti.

Cabir, bu yasağın 2 bin 500'den fazla Filistinlinin yaşamını etkilediğini; ulaşımın aksadığını, dükkanların ve okulların açılamadığını vurguladı.

İsrail ordusunun, Yom Kippur öncesinde işgal altındaki Batı Şeria'da birliklerini takviye ettiği, bugün yaşanan olayların ardından bölgede pek çok köy ve beldenin giriş-çıkışlarını kapattığı belirtilmişti.

Yahudilerce en kutsal bayram kabul edilen Yom Kippur'da, İsrailliler için hayatın adeta durduğu biliniyor. Bu sürede devlet daireleri kapanıyor, havaalanları uçuşlarını durduruyor. İsrail basını yayınlarına ara veriyor ve tüm işletmeler kapatılıyor. Caddelerin ve otoyolların boş görüntüsü dikkati çekiyor.

İnsan hakları savunucuları ise bir dini bayram gerekçe gösterilerek milyonlarca Filistinlinin çalışma, sağlık, seyahat ve ticaret hakkının İsrail eliyle kısıtlanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA
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