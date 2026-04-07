İran'ın İsrail'in güneyini, Hizbullah'ın ise kuzeyini hedef aldığı saldırılarda 2 kişi yaralandı

İran ve Hizbullah'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda toplamda 2 kişi hafif yaralanırken, çeşitli bölgelerde sirenler çaldı ve füze parçaları düştü.

İran'ın İsrail'in güneyini hedef aldığı misillemesi ve Lübnan'daki Hizbullah'ın kuzeyi hedef aldığı roketli saldırısında 2 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şarapnel nedeniyle hafif yaralanan iki kişiye müdahale ettiğini aktardı.

Açıklamada, İsrail'in güneyinde 46 yaşında, kuzeyinde ise 36 yaşında bir kişinin şarapnel nedeniyle yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın İsrail'in güneyini hedef aldığı misillemesinde Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölge başta olmak üzere Berşeva (Birüssebi) kenti ve çevresinde sirenler çaldı ve bazı noktalara füze parçalarının düştüğü bildirildi.

Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik süren saldırılarında bir roket Kiryat Şimona'da bir binaya isabet ederken bir roket de Meron'da bir bölgeye isabet etti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, kuzeyde yaralanan kişinin Meron'da açık alana düştüğü ileri sürülen roket nedeniyle şarapnelden yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
