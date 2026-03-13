Haberler

İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı: 58 Yaralı

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'dan füzelerin fırlatıldığını duyurdu. Kuzey İsrail'deki Zarzir köyüne düzenlenen saldırıda 58 kişi yaralandı. Hava savunma sistemleri çalışmaya başladı.

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler fırlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin bu füzeleri engellemek için devreye girdiğini açıkladı. İsrail'in acil yardım servisi Magen David Adom (MDA) ise kuzey İsrail'deki Zarzir köyüne yönelik füze saldırısında 58 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail Ordusu (IDF), İran'dan İsrail topraklarına doğru füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiğini, savunma sistemlerinin tehditleri önlemek için devreye girdiğini bildirdi.

Ayrıca İsrail'de bazı bölgelerde cep telefonlarına acil uyarı mesajları gönderildiği ve halka yeni bir duyuruya kadar korunaklı alanlardan çıkmamaları çağrısı yapıldığı ifade edildi.

İsrail'in acil yardım servisi Magen David Adom (MDA) da kuzey İsrail'deki Zarzir köyüne yönelik füze saldırısında, 58 kişinin yaralandığını, hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

İran basınında paylaşılan görüntülerde, Tel Aviv'de özellikle finans ve ticaret merkezlerinin bulunduğu bölgelerde bazı binaların zarar gördüğü ve enkaz oluştuğu öne sürüldü.

Kaynak: ANKA
