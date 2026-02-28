Haberler

İsrail ordusu, İran'dan iki dalga daha füze saldırısı başlatıldığını duyurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'dan gelen iki dalga füze saldırısının başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini açıkladı. Hava savunma sistemleri saldırıları engellemeye çalışırken, halka cep telefonları üzerinden talimatlar gönderildi.

İsrail ordusu, İran'dan iki dalga daha füze saldırısı başladığını ve ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, söz konusu iki dalgadan ilkinde füzeler işgal altındaki Doğu Kudüs semalarına ulaşırken, İsrail hava savunma sistemlerinin başkent Tel Aviv'in bulunduğu ülkenin orta kesimine yönelen füzeleri engellemeye çalıştığı sırada güçlü patlama sesleri duyuldu.

