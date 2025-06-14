İsrail'e İran'dan Füze Saldırıları Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelerine yeni füze saldırılarının yapıldığını açıkladı. Saldırılar sırasında hava savunma sistemleri devreye girdi ancak bazı bölgelerde yangınlar ve hasarlar meydana geldi.

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerine füze saldırıları düzenlendiği, hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in saldırıları bildiren telefon uygulamasında, kuzeydeki geniş bir alanda ve güneyde Gazze Şeridi çevresindeki kentlerde alarmlar çaldığı duyuldu.

Sosyal medyada, kuzeydeki bölgelerde İran'dan atılan balistik füzeler ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada bıraktığı izler paylaşıldı. İran'dan ateşlenen füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında gökyüzünde füzelerin izleri görüldü. Önleyici füzelerin infilak etmesiyle patlama sesleri duyuldu.

Yediot Ahranot'un haberine göre, İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldı.

Haberde, İsrail'in merkez bölgesinde bir füzenin isabet etmesi sonucu 6 binanın hasar aldığı ve 9 kişinin yaralandığı paylaşıldı.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, saldırı uyarısı yaptığı bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini ancak yakınlarda ve korunaklı alanlarda kalınması gerektiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı

İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım böyle görüntülendi
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

Hamaney'den ulusa sesleniş konuşması! Tek bir mesaj verdi
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.