İran ve Hizbullah, İsrail'in güney ve kuzey bölgelerine eş zamanlı misilleme yaptı

İsrail, İran ve Hizbullah tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı saldırılara hedef oldu. İran, İsrail'in güneyine füze ateşlendiğini duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket saldırısı başlattı. Hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran misillemesi nedeniyle İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Necef bölgesinde ve Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimlerinde sirenler çaldı.

İran'ın misillemesiyle eş zamanlı olarak Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket saldırısı başlattı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Hizbullah'ın roketleri ve ayrıca Lübnan'dan fırlatılan iki insansız hava aracı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile'de sirenlerin çaldığını aktardı.

Haberde, İran'ın, güneyi hedef alan füzelerinin ve Hizbullah'ın roketleri ile insansız hava araçlarının, hava savunma sistemlerince önlendiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
