İsrail, Gazze'de düğününe saatler kala hayatını kaybeden Filistinlinin, kendi saldırısında öldüğünü itiraf etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düğününe saatler kala hayatını kaybeden Filistinli Muhenned Osman Fervane'nin kendi düzenlediği saldırıda öldüğünü itiraf etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Fervane'nin Gazze'nin güneyine düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Fervane'nin "Hamas'ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları içinde hücre komutanı" olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu ayrıca, Fervane'nin "savaş sürecinde ve son dönemde İsrail güçlerine yönelik planlamalarda yer aldığı ve bölgede görev yapan birlikler için tehdit oluşturduğu" yönünde iddialarda bulundu.

Saldırıya ilişkin ayrıntıların incelendiği belirtilirken, Hamas'tan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Filistinli kaynaklar ise Fervane'nin Han Yunus'ta ailesine ait evin çatısındaki çadırda düğün hazırlıkları yaptığı sırada hedef alındığını ve yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre Fervane, düğününe saatler kala hayatını kaybetmiş, olay büyük üzüntüye neden olmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ateşkese rağmen sürdüğü ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.