İsrail ateşi: Gazze'de 3 balıkçı yaralandı
İsrail donanmasına ait askeri botlardan Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara ateş açılması sonucu 3 balıkçı yaralandı.
İsrail donanmasına ait askeri botlardan Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara ateş açılması sonucu 3 balıkçı yaralandı.
Gazze'deki Ambulans ve Acil Servis Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail donanmasına ait botlardan Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara ateş açıldı.
Saldırıda 3 balıkçı yaralandı.
Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntı verilmezken, İsrail ordusundan da olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA