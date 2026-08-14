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İsrail ateşi: Gazze'de 3 balıkçı yaralandı

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İsrail donanmasına ait askeri botlardan Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara ateş açılması sonucu 3 balıkçı yaralandı.

İsrail donanmasına ait askeri botlardan Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara ateş açılması sonucu 3 balıkçı yaralandı.

Gazze'deki Ambulans ve Acil Servis Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail donanmasına ait botlardan Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara ateş açıldı.

Saldırıda 3 balıkçı yaralandı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntı verilmezken, İsrail ordusundan da olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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