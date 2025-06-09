İsrail Donanmasından Yardım Gemisine Rotasını Değiştirme Talimatı
İsrail donanması, Gazze Şeridi'ne insani yardım götüren Madleen yelkenlisiyle iletişime geçerek rotasını değiştirmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı video, bir askerin geminin Usdud Limanı'na yönelmesi gerektiğini ifade ettiği anları içeriyor.
İsrail donanmasının, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisindeki aktivistlerle iletişime geçerek rotalarını değiştirmelerini istediği bildirildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, bir İsrail askerinin konuştuğu videoya yer verildi.
Paylaşımda, uluslararası bir sivil iletişim sistemi kullanılarak Madleen yelkenlisiyle iletişim kurulduğu ve "rotasını değiştirme talimatı" verildiği kaydedildi.
Videoda, "Gazze'nin deniz sahası deniz trafiğine kapalıdır." ifadesini kullanan İsrail askeri, geminin rotasının Usdud (Aşdod) Limanı'na doğru değiştirmesi gerektiğini belirtiyor.
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel