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İsrail ordusu, Gazze açıklarında 7 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

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İsrail Donanması, Gazze Şeridi açıklarında balıkçı teknelerine saldırarak 5'i aynı aileden 7 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı. Ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarda balıkçıların tekneleri kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki balıkçılar geçimlerini sağlamakta zorlanıyor.

İsrail Donanması'nın, Gazze Şeridi açıklarında balıkçı teknelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere saldırılarını sürdürüyor.

Balıkçılar Sendikasından yapılan açıklamada, İsrail Donanması'nın Gazze'deki Zevayide beldesi açıklarında avlanan balıkçı teknelerine saldırdığı ve 5'i aynı aileden 7 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı belirtildi.

Gazze'deki balıkçılar, İsrail'in saldırılarında balıkçı teknelerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesinin ardından geçimlerini küçük ve ilkel teknelerle sağlamaya çalışırken, denizde sık sık İsrail'in saldırı ve engelleriyle karşı karşıya kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında çok sayıda balıkçının hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bazılarının ise gözaltına alındığı ve teknelerinin batırıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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