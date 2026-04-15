İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İseviyye ve Silvan beldelerinde, Filistinlilere ait iki evi yıkarak bölgedeki Yahudileştirme faaliyetlerine devam etti. Yıkımlar sonucu birçok Filistinli evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te İseviyye ile Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldelerinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği ev yıkımlarıyla Filistinlileri zorla yerinden etme ve bölgeyi Yahudileştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Mescid-i Aksa'nın hemen yanı başındaki Silvan beldesinin Bostan Mahallesi'nde "Kralın Bahçesi" isimli sözde park projesi için Filistinlileri zorla yerinden eden İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, bölgede yaşayan Filistinli Salih el-Duveyk'e ait bir evi yıktı.

Böylece Bostan Mahallesi'nde İsrail'in son iki yılda yıktığı ev sayısı 46'ya yükseldi. Bölgede yaşayan 1500 Filistinli ise evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ayrıca, İsrail makamları, Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalmasına karşın işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı İseviyye'de de "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir evi yıktı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
