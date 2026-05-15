İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli kadına evini zorla yıktırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir kadını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kendi evini yıkmaya zorladı. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Avatıf Mahmud el-Gul, Kudüs Belediyesinin baskısıyla evini kendi elleriyle tahrip etti. İsrail makamları yılbaşından bu yana bölgede 200'den fazla yapıyı yıktı veya sahiplerine yıktırdı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir kadına kendi evini zorla yıktırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail yönetimindeki Kudüs Belediyesinin zorlamasıyla Avatıf Mahmud el-Gul, Suveyh Mahallesi'ndeki evini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle "kendi elleriyle" tahrip etti.

İsrail makamları yılbaşından bu yana Kudüs'te 200'den fazla ev ve yapıyı yıktı veya sahiplerini bu yapıları yıkmaya zorladı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
