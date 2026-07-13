Haberler

İsrail'den Doğu Kudüs'teki Filistin mahallesinde 450 konutluk yasa dışı yerleşim planına onay

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konuttan oluşan yeni bir yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planını onayladı. Proje kapsamında bölgeye yaklaşık 2 bin İsraillinin yerleştirilmesi bekleniyor.

İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konuttan oluşan yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planını onayladığı belirtildi.

İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim"den yapılan açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesinin, Filistinlilerin yaşadığı Umm Leysun Mahallesi'nde yasa dışı yeni yerleşim yeri inşasına ilişkin planı dün onayladığı ifade edildi.

İsrail'in altyapıyla ilgili engeller nedeniyle iki yılı aşkın süredir dondurduğu projeye onay verdiği kaydedilen açıklamada, yeni yasa dışı yerleşim yeri projesiyle mahallenin demografik yapısının değiştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, Cebeli Mukabber ve Sur Baher beldeleri arasında yer alan, yaklaşık 800 Filistinli ailenin yaşadığı Umm Leysun Mahallesi'ni kapsayan proje kapsamında bölgeye Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 2 bin İsraillinin yerleştirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Ir Amim, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin bu hamlesinin sıradan bir planlama kararından ziyade, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini teşvike yönelik "açık bir siyasi tercihi" yansıttığının altını çizdi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 19 Temmuz 2024'te açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci konumunda olduğunu belirtmiş, üçüncü ülkelerin İsrail'in işgaline destek sağlamaktan kaçınması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 2 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesine ilişkin planı onaylamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı

Otomotiv devinden tarihi hata! Yüzlerce müşteriye yanlış araç satıldı
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü
ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi

ABD'yi ayağa kaldıran ölüm! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haluk Levent’in o görüntüleri yeniden gündem oldu! Hem şarkı söyledi hem oynadı

Haluk Levent’in o görüntüleri gündem oldu: Hem şarkı söyledi hem de...
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor

Davut Koridoru için saldıracaklar! Türkiye adım adım takip ediyor