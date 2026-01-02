İsrail, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde 130'dan fazla Filistinliyi evlerinden çıkarıyor

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Batn el-Hava Mahallesi'nde yaşayan 130'dan fazla Filistinlinin evlerini tahliye etmeye hazırlanıyor.

İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim"den yapılan açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 20'si son 3 gün içerisinde olmak üzere Batn el-Hava'da yaşayan 26 ailenin temyiz talebini reddettiğini belirtti.

Mahkemenin aldığı kararla hukuki yolların tükendiği aktarılan açıklamada, 130'dan fazla Filistinli fertten oluşan 26 ailenin evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Batn el-Hava Mahallesi muhtarı Zuheyr er-Recebi'nin de aralarında bulunduğu 20 Filistinli ailenin evlerini boşaltmaları için kısa süre içinde tahliye emri yayınlanmasının beklendiği, diğer ailelere ise tahliye emirlerinin gönderilerek 5 Ocak'a kadar evlerinden çıkmalarının istendiği aktarıldı.

Son dönemde bölgede tahliyelerin keskin şekilde artış gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, son iki ayda 6 Filistinli ailenin evlerinden zorla çıkarıldığı ve evlere Ateret Cohanim örgütüyle bağlantılı yerleşimcilerin yerleştirildiği hatırlatıldı.

Mevcut davaların devam etmesi durumunda yaklaşık 700 Filistinlinin oluşturduğu toplam 84 Filistinli ailenin yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve bunun gerçekleşmesi halinde 1967'den beri işgal altında tutulan Doğu Kudüs'teki Filistinlileri yerinden etmeye yönelik en büyük teşebbüs olacağı vurgulandı.

İsrail, ev yıkım ve tahliye politikalarına hız verdi

İsrail, işgal altındaki Batı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin yanı başındaki Filistin beldesi Silvan'da ev yıkım ve tahliye politikalarına hız verdi.

Son dönemde, İsrail'in "Kralın Bahçesi" adında bir bahçe yapmayı planladığı Silvan'ın Bostan Mahallesi'nde onlarca ev yıkılırken onlarcasının da yıkılması bekleniyor.

Bostan'ın hemen üzerindeki Batn el-Hava Mahallesi'nde ise Filistinliler evlerinden zorla çıkarılıyor ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler yerleştiriliyor.