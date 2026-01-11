Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar: "Ab, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etmeli"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İran Devrim Muhafızları'nın Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanması gerektiğini vurguladı. Sa'ar, Almanya Federal İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede bu konunun önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, "İran Devrim Muhafızları'nın Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü olarak tanımlanmasının zamanının geldiğini" söyledi.

Sa'ar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Sa'ar, payalaşımında şu ifadeleri kullandı:

" İsrail'i ziyaret eden sevgili dostum ve İsrail'in gerçek dostu Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile tekrar bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Federal Bakan bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ve Almanya arasında güvenlik, siber ve antisemitizmle mücadele alanlarında işbirliğine ilişkin ortak bir bildiri imzalayacak.

Ona, İran Devrim Muhafızları'nı Avrupa Birliği içinde terör örgütü olarak tanımlamanın tam zamanı olduğunu söyledim. Bu, Almanya'nın uzun zamandır savunduğu bir pozisyon ve bugün bu meselenin önemi herkes için apaçık ortada."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış