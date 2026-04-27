İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı, Filistinli aktivisti öldüren fanatik Yahudinin kurduğu kaçak yerleşimi ziyaret etti

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aktivist Avde Muhammed Hadalin'i öldüren Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi'nin kurduğu kaçak yerleşimi ziyaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Haskel, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesindeki Umm el-Hayr köyünde Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi'nin kurduğu kaçak yerleşimde belinde silahla dolaşırken görüldü.

Haskel'in ziyaret ettiği, uluslararası hukukun yanı sıra İsrail kanunlarına göre de yasadışı sayılan kaçak yerleşim Oscar ödüllü "No Other Land" belgeseline katkı sağlayan Filistinli aktivist Avde Muhammed Hadalin'i ateş açarak öldüren fanatik Yahudi Yinon Levi tarafından kuruldu.

İsrailli üst düzey bir yetkilinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aktivisti öldüren Yinon Levi'nin kurduğu kaçak yerleşimi ziyarette bulunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yinon Levi'nin kurduğu kaçak yerleşim yakınlarında yaşayan Filistinlilere sistematik saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrailli saldırgan, Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinliyi öldürmüştü

Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir İsrailli, 28 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da rastgele ateş açmıştı.

Levi'nin saldırısı sonucu "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land" belgeseline katkı sunan 31 yaşındaki Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti.

İsrail mahkemesi, Filistinli aktivisti öldürdüğü anlara ilişkin görüntüsü de yayımlanan Levi'nin yalnızca ev hapsine alınmasına hükmetmiş, sonrasında da "delillerin zayıf olduğu" iddiasıyla Levi'yi serbest bırakmıştı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise göreve geldikten sonra Levi'ye yönelik yaptırımı kaldırmıştı.