Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü Gönderilecek

Güncelleme:
TEL İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) mayıs ayında Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacağını iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) ilk olarak Gazze Şeridi'nin Refah kentinde görevlendirileceği ileri sürüldü.

Haberde, Kazakistan, Fas, Arnavutluk ve Kosova'dan birliklerin yanı sıra 5 bin civarında Endonezya askerinden oluşacak ISF'nin 1 Mayıs'ta Gazze'de göreve başlamasının beklendiği aktarıldı.

ISF birliklerinin Refah bölgesinin ardından Gazze'de ateşkes planı çerçevesinde oluşturulan ve İsrail askerlerinin çekildiği "Sarı Hat" içindeki bölgelerde görevlendirileceği belirtildi.

ISF'ye asker gönderecek ülkelerden temsilcilerin mart sonunda ön inceleme için Gazze Şeridi'ne geleceği belirtilen haberde, ISF'de görev alacak birliklerin Ürdün'de ön eğitime tabi tutulacağı bildirildi.

Trump'ın Gazze planı çerçevesinde, Gazze'de güvenliği sağlamak üzere Uluslararası İstikrar Gücü oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi

Netanyahu öldü mü? Dünyanın konuştuğu iddiaya İsrail ilk yanıtı verdi
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Maç sonunda itiraf: F.Bahçe'nin mağlubiyetinden sonra...
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar

Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Rıdvan Dilmen'den şampiyonlukla ilgili iddialı yorum

Neredeyse ilan etti! Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı