Haberler

Beyaz Saray’a giden ünlü isim gözaltına alındı! Nedeni hayli garip

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UFC'nin eski orta sıklet şampiyonu Sean Strickland, resmi programda yer almamasına rağmen katıldığı UFC Fan Fest etkinliğinde yoğun ilgi nedeniyle güvenlik güçlerinin müdahalesiyle alandan çıkarıldı.

  • UFC'nin eski orta sıklet şampiyonu Sean Strickland, resmi programda yer almamasına rağmen UFC Fan Fest etkinliğine katıldı.
  • ABD Park Polisi, Strickland'ın planlanmamış katılımının kalabalıkta düzensizliğe yol açtığını ve güvenlik ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı.
  • Yetkililer, Strickland'ın gözaltına alınmadığını ve hakkında cezai işlem uygulanmadığını, sadece oteline götürüldüğünü belirtti.

Ufc'nin eski orta sıklet şampiyonu Sean Strickland, resmi programda yer almamasına rağmen UFC Fan Fest etkinliğine katıldı. Strickland'ın aniden etkinlik alanında görülmesi kısa sürede büyük ilgi toplarken organizasyonda yoğunluk oluştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

CNN'e konuşan ABD Park Polisi yetkilileri, dövüşçünün planlanmamış şekilde etkinliğe gelmesinin kalabalığın kontrolden çıkmasına ve düzensizliğe neden olduğunu açıkladı. Yetkililer, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik ekiplerinin hızlı şekilde harekete geçtiğini belirtti.

OTELİNE GÖTÜRÜLDÜ

ABD Park Polisi tarafından yapılan açıklamada, Strickland'ın güvenliği ve etkinliğe katılanların emniyeti için ABD Mareşal Servisi, ABD Park Polisi ve diğer güvenlik birimlerinin koordineli şekilde çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, ünlü dövüşçünün güvenli şekilde etkinlik alanından çıkarılarak oteline götürüldüğü kaydedildi.

HAKKINDA İŞLEM YAPILMADI

Yetkililer, Sean Strickland'ın gözaltına alınmadığını ve hakkında herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını vurguladı. Ayrıca dövüşçüye, güvenlik gerekçesiyle etkinlik alanına geri dönmemesi yönünde tavsiyede bulunulduğu belirtildi.

SON DÖNEMDE AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Sean Strickland son dönemde siyasi açıklamalarıyla da dikkat çekiyordu. Geçmişte Donald Trump'a verdiği destekle bilinen Strickland, son dönemde ise Trump'ın İsrail politikaları, İran savaşı ve Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin süreçlerle ilgili eleştirel paylaşımlar yapmıştı. Bu açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve tartışmalara neden olmuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı

ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı

Tarihi anlaşma basına sızdı! Gündem yaratacak 300 milyar dolar detayı
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu

Milyonların gözü bu kampanyada! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek

Trump'tan anlaşma sonrası yeni mesaj! Orta Doğu vurgusu dikkat çekti
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
İsrail'i karıştıran yorum: ABD-İran anlaşması Netanyahu'nun yenilgisi anlamına geliyor

ABD ile İran arasındaki tarihi anlaşma bir ismi resmen yıktı
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?

Plajda yanına yaklaşıp tuhaf sorular soran adamı böyle ifşa etti
Kerem Aktürkoğlu'nun maçtan çıkmama sebebi belli oldu

Kerem'in maçtan çıkmama sebebi belli oldu
46 yaşındaki Eda Taşpınar'ın bikini kombini olay oldu

46 yaşındaki Eda Taşpınar'ın bikini kombini olay oldu