İsrail'den Suriye'nin Kuneytra kırsalına topçu saldırısı

ŞAM (AA) – İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında bulunan Doğu Tel el-Ahmer çevresine topçu saldırısı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusu Kuneytra kırsalındaki Doğu Tel el-Ahmer bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Haberde, saldırının yol açtığı can kaybı veya hasara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal ederek Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta kurmuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA