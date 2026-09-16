İsrail'den, Paris'teki uluslararası etkinlikte tahrip edilen bayrağının yenisiyle değiştirilmemesine tepki

İsrail'in Paris Büyükelçiliği, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı uluslararası bir etkinlikte tahrip edilen İsrail bayrağının yenisiyle değiştirilmemesi gerekçesiyle organizatörlere tepki gösterdi.

İsrail'in Paris Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından başkent Paris'teki uluslararası etkinlikte zarar gören İsrail bayrağının yerine yenisinin asılmamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, etkinliğin Bastille Meydanı ayağını yürüten sanatçıların ve organizatörlerin meydanda sergilenen bayraklar arasında bulunan ve "kasıtlı olarak tahrip edilen" İsrail bayrağının yenisiyle değiştirilmemesinin "şaşkınlıkla" karşılandığı belirtildi.

Bu sanat etkinliğinin "barış, birlik ve diyaloğu simgelediği" ve yüzlerce devletin bayrağının bu kapsamda sergilendiği kaydedilen açıklamada, İsrail bayrağının tahrip edilmesinin ardından organizatörlere diğer bayraklarla aynı ölçüde yeni bir tanesini temin etme teklifinde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, organizatörlerin bu teklifi anıtın yeni bir tahrip girişimine uğrama tehdidine karşı reddettiği ileri sürüldü.

Organizatörlerin bu kararla "şiddete ve kültür terörüne kabul edilemez bir ayrıcalık" tanıdıkları savunulan açıklamada, tahrip edilen İsrail bayrağının tamamen sergiden kaldırılması yerine yenisiyle değiştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Başkentin farklı noktalarında mobilya ve tekstil ürünlerinin sergilendiği uluslararası Paris Tasarım Haftası etkinliği kapsamında Bastille Meydanı'ndaki "La Re-prise de la Bastille" enstalasyonunda Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin kullanılmış kıyafetlerden üretilen bayrakları sergileniyor.

Kaynak: AA