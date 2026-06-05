İsrail'den, ABD'nin ateşkes girişiminin başarısız olmasının arından Lübnan'daki 6 belde için daha saldırı tehdidi
ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısız olmasının ardından İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeyi daha hedef alacağını duyurdu ve halktan evlerini terk etmelerini istedi.
ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da 6 belde için daha saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sarafand, Tuffahta, el-Bebiliyye, Kakaiyyet Sanavbar, el-Mervaniyye ve Saksakiye beldelerini hedef alacağını bildirdi.
Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan evlerini terk edip Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.
İsrail ordusu sabah saatlerinde de güneydeki 3 belde için saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini istemişti.
İsrail 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti. Geride kalan sürede İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde onlarca belde için saldırı tehditlerinde bulunarak, halkı yerinden etmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.
Ancak Hizbullah 4 Haziran'da şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.