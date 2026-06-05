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İsrail'den, ABD'nin ateşkes girişiminin başarısız olmasının arından Lübnan'daki bazı beldelere saldırı tehdidi

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ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısız olmasının ardından İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Arnaya, Ankun ve Kefer Fila beldelerini hedef alacağını duyurdu ve bölge halkından evlerini terk etmelerini istedi.

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Arnaya, Ankun ve Kefer Fila beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısız olmasıyla birlikte tehdit edilen söz konusu beldeler, Zehrani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.

İsrail 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti.

Geçen sürede İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde onlarca belde için saldırı tehditlerinde bulunarak, halkı yerinden etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak Hizbullah 4 Haziran'da şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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