İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları: 1 Hizbullah Üyesi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

BEYRUT, 28 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında bir Hizbullah üyesi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kenti yakınlarındaki bir kasabaya düzenlediği saldırıda Hizbullah üyesi bir kişi yaşamını yitirirken, güneydeki Mecdel Selm ve Savaneh köylerinin çevresini hedef alan saldırıda ise 3 kişi yaralandı.

Lübnanlı güvenlik kaynağı ile bir Sivil Savunma yetkilisinin Xinhua'ya verdiği bilgilere göre, İsrail hava saldırıları ülkenin doğusundaki Şahara bölgesini, Canta kasabasını çevreleyen tepeleri ve Baalbek kentinin doğusundaki dağlık arazileri hedef aldı.

Hizbullah tarafından yapılan ayrı açıklamalarda, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği ve misilleme olarak Lübnan'ın güneyinde iki İsrail Merkava tankının İHA'larla, bir askeri buldozerin ve İsrail birliklerinin bulunduğu bir noktanın ise güdümlü füzelerle vurulduğu bildirildi.

Lübnanlı sağlık yetkililerinin pazartesi günü paylaştığı verilere göre, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.521'e, yaralananların sayısı ise 7.804'e yükseldi.

