İsrail'den, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yolları için 270 milyon dolarlık bütçe

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail hükümeti, Batı Şeria'daki yeni yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak yol projeleri için 1 milyar şekeli (yaklaşık 270 milyon dolar) aşan bütçe tahsis etti.

Haberde, hükümetin ilk aşamada planlama ve proje çalışmalarının hazırlanması amacıyla yaklaşık 3 milyon şekel (1 milyon dolar civarı) ayırdığı belirtildi.

Söz konusu plan ve bütçenin 45 gün içinde yeniden hükümetin onayına sunulacağı kaydedildi.

Yol projelerini geliştirme finansmanının, İsrail Maliye Bakanlığı bütçesinden ek kaynak olarak sağlanacağı ifade edildi.

Haberde, yeni yolların hangi bölgelerde inşa edileceğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Kararın, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin 2022 yılı sonunda göreve gelmesinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hız kazanan işgal faaliyetleriyle eş zamanlı devam ettiğine dikkati çekildi.

Filistin verilerine göre Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin İsrailli yerleşimci bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırıları arttı. Bu süreçte 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin kişi yaralandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA