İsrail ordusundan İran'ın Erak kentinin kuzeybatısı ile bir sanayi bölgesine saldırı tehdidi

İsrail ordusu, İran'ın Erak kentinin kuzeybatısındaki Hayrabad Sanayi Bölgesi'ne hava saldırıları düzenleyeceğini açıkladı ve bölgenin boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusu, İran'ın orta kesimindeki Erak kentinin kuzeybatısı ile kentte bulunan Hayrabad Sanayi Bölgesi'ne hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki Farsça hesabından, Erak kentindeki bazı bölgelerin kırmızıyla işaretlendiği iki harita paylaşıldı.

Erak kentinin kuzeybatısı ile kentteki Hayrabad Sanayi Bölgesi'ne saldırı tehdidinde bulunan İsrail ordusu, bu bölgelerin bir an önce boşaltılmasını istedi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Erak kentinin kuzeybatısı ile Hayrabad Sanayi Bölgesi'nde Tahran yönetimine ait askeri altyapıyı ilerleyen saatlerde hedef alacağı tehdidinde bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

4 cezaevi aracı birbirine girdi; 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

4 cezaevi sevk aracı TEM'i savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış