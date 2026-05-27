İsrail Savunma Bakanı, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesini yeniden gündeme getirdi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesini öngören 'gönüllü göç' planını ilerleteceklerini duyurdu. Katz ayrıca Gazze'ye düzenlenen son saldırıda Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğunu iddia ettiği Muhammed Avde'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi planını ilerleteceklerini söyledi.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentine düzenlediği saldırı ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi hedeflerine ilişkin açıklama yaptı.

Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın varlığına izin vermeyeceklerini ve "gönüllü göç" olarak nitelediği sürgün planının "doğru zamanda ve şekilde" uygulanacağını savundu.

İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Gazze kentine düzenlediği hava saldırısına işaret eden Katz, Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğunu ileri sürdüğü Muhammed Avde'nin saldırı sonucu öldüğünü iddia etti.

Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüreceklerini vurgulayan Katz, sivil ayrımı yapmaksızın gerçekleştirdikleri saldırılarda Hamas mensuplarını hedef aldıklarını öne sürdü.

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada da Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde birkaç binanın aynı anda hedef alındığı ve saldırıda Avde'nin öldüğü iddia edildi.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentinin Rimal Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin hedef alındığını iddia etmişti.

Ortak açıklamada, saldırının Netanyahu ile Katz'ın talimatıyla gerçekleştirildiği aktarılırken, Avde'nin Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğu ileri sürülmüştü.

İsrail ordusunun 15 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
