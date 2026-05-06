Haberler

İsrail Savunma Bakanı, ateşkesin ardından ilk kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlediklerini duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenledikleri saldırıyı duyurdu. Saldırının, kendisi ve Başbakan Netanyahu'nun talimatıyla gerçekleştirildiğini belirten Katz, Hizbullah'ı hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının kendisinin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla düzenlendiğini kaydetti.

Ateşkesin sağlanmasından bu yana Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini duyuran Katz, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef aldıklarını savundu.

Katz, saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Lübnan basınında, İsrail'e ait bir savaş gemisinin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hureyk Mahallesi'nde bir daireyi 3 füzeyle hedef aldığı öne sürüldü.

Ateşkesin 17 Nisan'da devreye girmesinden bu yana Beyrut, ilk kez hedef alındı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
